ABN AMRO verwacht te gaan profiteren van hogere rente

ABN AMRO verwacht in de tweede helft van dit jaar het dieptepunt voor zijn rente-inkomsten te passeren, nu de marges op spaargelden profiteren van de oplopende rentes. Afgelopen kwartaal gingen deze inkomsten nog iets omlaag, al gingen de resultaten over de gehele linie wel omhoog. Topman Robert Swaak spreekt van een ‘goed kwartaal’ voor de bank.

Onder de streep bleef 475 miljoen euro winst over. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de hoge inflatie en het onzekere economische klimaat van de laatste tijd laat ABN AMRO weer geld vrijvallen dat het eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Ook slaagde de bank erin om verder te groeien met hypotheken en zakelijke kredieten.