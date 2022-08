Grote brand in Cubaanse haven onder controle

De brandweer heeft een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas onder controle gekregen. Bij de brand zijn zeker een dode en 121 gewonden gevallen, 5000 mensen moesten worden geëvacueerd. Nog vijf mensen verkeren in kritieke toestand, terwijl veertien brandweerlieden worden vermist.

De brand in Matanzas, zo’n 100 kilometer ten oosten van Havana, begon vrijdagavond volgens de autoriteiten na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie. De brand sloeg over naar een tweede tank. Er staan in totaal acht grote tanks volgens Cubaanse media. Volgens de directeur van het staatsoliebedrijf heeft Cuba nog nooit zo’n grote brand meegemaakt.