Nationaal Hitteplan actief voor alle provincies

Vanaf woensdag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Met het plan waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties, professionals en mensen in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen.

Vooral 75-plussers vormen een kwetsbare groep bij hoge temperaturen. Op hogere leeftijd verslechtert de prikkel om te drinken en dus lopen ouderen meer risico om uit te drogen. Maar ook mensen in goede gezondheid kunnen last krijgen van oververhitting of hitte-uitputting, waarschuwt het RIVM.

Rijkswaterstaat stelt het hitteprotocol in voor een groot deel van het land. Gestrande voertuigen worden direct van het hete asfalt gehaald. Weggebruikers worden opgeroepen een flesje water en een paraplu mee te nemen. De paraplu kan bescherming bieden tegen de zon in het geval van pech.

De komende dagen blijft het naar verwachting erg warm en de kans op een hittegolf is groot. Het Hitteplan blijft waarschijnlijk tot na het weekend actief.