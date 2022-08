Aandacht voor inflatie en bol.com bij cijfers Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize maakt bekend hoe zijn winkelketens in het tweede kwartaal hebben gepresteerd. Daarbij wordt ook duidelijk in hoeverre het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com last heeft gehad van de inflatie. Een deel van de hogere kosten wisten de winkels door te berekenen aan de klant, maar analisten gaan er vanuit dat alle extra uitgaven aan inkoop, vervoer, personeel en energie ook een hap nemen uit de winstmarges.