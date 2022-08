Trump vraagt ??om politieke donaties na huiszoeking door FBI

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump werft politieke donaties door de recente huiszoeking door de FBI van zijn huis in Florida in e-mails en sms’jes aan zijn supporters af te schilderen als een politiek gemotiveerde zet van de regering van president Joe Biden. ‘Ze proberen de Republikeinse Partij en mij opnieuw te stoppen’, schreef Trump dinsdag in een van de e-mails om geld in te zamelen. ‘De wetteloosheid, politieke vervolging en heksenjacht moeten worden ontmaskerd en gestopt.’