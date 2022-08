Bloomberg: justitie VS begint zaak tegen Google om advertenties

De openbaar aanklager is nog in gesprek met enkele uitgevers over de advertentiemarkt. Een deel van die verhoren is al geweest, waardoor mogelijk volgende maand de aanklacht al kan worden ingediend. Het zou de tweede mededingingszaak zijn van de Amerikaanse overheid tegen Google. Twee jaar geleden werd de onderneming ervan beschuldigd met zijn dominantie op de zoekmachinemarkt de Amerikaanse wetgeving te overtreden.

Google wilde niet inhoudelijk reageren op de berichten. ‘Onze advertentietechnologie helpt websites en apps betaald te worden. Ook kunnen kleine bedrijven zo hun klanten bereiken.’

Grote techbedrijven liggen al langer onder vuur. Zo wordt ook Apple door Justitie onderzocht, terwijl de handelswaakhond FTC Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms op de korrel heeft.