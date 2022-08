Biden heeft na corona last van hardnekkige hoest

De Amerikaanse president Joe Biden heeft nog last van een hardnekkige hoest, nadat hij eind vorige maand corona heeft opgelopen. De 79-jarige Biden mocht recent uit isolatie.

Tijdens een speech die hij dinsdag gaf, moest de president herhaaldelijk even stoppen om in zijn hand te kuchen of een slokje water te nemen. Het Witte Huis liet daarop weten dat Biden de afgelopen dagen negatief heeft getest op corona.

Biden zat tot zondag in isolatie voor een periode van twee weken, nadat hij daarvoor ook al een kleine week in isolatie zat. De president leek destijds na negatieve tests genezen van corona, maar kreeg toch een terugval. Na een positieve coronatest ging hij toen weer in strikte isolatie.

Biden heeft in het verleden astma gehad en zou daar nog symptomen aan hebben overgehouden. Hij krijgt het daardoor eerder benauwd. Toen Biden zich ziek voelde door corona gebruikte hij een inhalator met de luchtwegverwijder salbutamol. Ook tijdens een verkoudheid heeft hij eerder een inhalator gebruikt.