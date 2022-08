Rechter stelt dat Trump administratie moet geven aan commissie

Een rechter in Washington heeft eisers in het gelijk gesteld die de belastingopgaves van ex-president Donald Trump willen inzien. Een door de Democraat Richard Neal geleide commissie van het Huis van Afgevaardigden probeert al sinds 2019 inzage te krijgen in de administratie van de Republikein, die president was van 2017 tot 2021. De door Democraten gedomineerde commissie wil speciaal administratie zien over wat Trump en zijn familiebedrijf, de Trump Organization, van de belastingdienst hebben teruggekregen.

Trump heeft geweigerd hier inzage in te geven en sindsdien wordt er over de weigering geprocedeerd. Hij kan nog in beroep en volgens Amerikaanse media is de zaak nog lang niet beslist. Er loopt een tiental zaken tegen Trump. In zijn landhuis in Florida deed de FBI maandag een inval voor huiszoeking, op zoek naar documenten die Trump bij zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen.

De inval heeft tot grote verontwaardiging geleid onder Republikeinen die er een nieuwe poging van het ministerie van Justitie in zien om Trump te beschadigen. Ze zouden zijn populariteit vrezen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Congres in november en de presidentsverkiezingen van 2024. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, noemde de inval in het landhuis Mar-a-Lago ‘een escalatie in de rekrutering van federale instellingen in de strijd tegen politieke tegenstanders van het regime’.

Het is volgens een aantal juristen niet duidelijk waarom de FBI met man en macht de inval deed. Trump was niet thuis en eerdere zaken rond de verdenking van het verduisteren van geheime regeringsdocumenten door functionarissen behoorden niet tot de prioriteiten van Justitie.