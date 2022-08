Thalys-topman zegt sorry na vertragingen door incidenten

Topman Jacques Damas van Thalys heeft in een mail aan klanten zijn verontschuldigingen aangeboden voor een aantal incidenten van de afgelopen tijd. Zo ging een aantal van de snelle treinen van het bedrijf door de hitte kapot. Ook waren er veel vertragingen nadat een Thalys-trein een aanrijding had gehad met een dier. ‘Dit is zeker niet het niveau van dienstverlening dat we onze klanten willen bieden’, aldus Damas.