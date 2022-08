Ruim 115.000 Britse postbezorgers gaan staken voor hogere lonen

Ruim 115.000 Britse postbezorgers leggen in augustus en september vier dagen het werk neer. Met de stakingen willen de werknemers van postbedrijf Royal Mail hogere lonen afdwingen, meldt vakbond Communications Workers Union (CWU).

Reden voor de staking is het bod van Royal Mail om de lonen met 2 procent te verhogen. Volgens voorspellingen zal de inflatie in Groot-Brittannië aan het eind van het jaar daarentegen hoger zijn dan 13 procent. In juli gaf de CWU al aan dat een grote meerderheid van de werknemers van Royal Mail voor acties waren.

De postbodes staken op 26 augustus, 31 augustus, 8 september en 9 september. ‘Niemand neemt lichtvaardig de beslissing om te gaan staken, maar postbodes worden tot het uiterste gedreven’, zegt de voorman van de vakbond.