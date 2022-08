Duitse importeurs steenkool zien stevige toename vanaf september

Duitse importeurs van steenkool verwachten dat de import vanaf september flink zal toenemen omdat energiecentrales meer op kolen gaan stoken in plaats van aardgas. Duitsland is bezig zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen vanwege de oorlog in Oekraïne en heeft al gezegd meer op steenkolen in te willen zetten als alternatief.

De Duitse branchevereniging Verein der Kohlenimporteure (VDKi) zegt tegen persbureau Reuters vanaf september aanzienlijke toenames te verwachten bij de maandelijkse import van steenkolen. Mogelijk is in september al een stijging met 50 procent te zien in vergelijking met mei, toen 2,35 miljoen ton werd geïmporteerd, aldus de voorzitter van de VDKi.

Duitsland heeft gezegd per augustus volledig te zullen stoppen met het kopen van Russisch steenkool. Daardoor zal meer uit andere landen gehaald moeten worden. Tot de landen die extra kolen kunnen gaan leveren behoren volgens de branchevereniging Australië, Zuid-Afrika, Indonesië en Colombia.

Weersomstandigheden

De VDKi stelt wel dat de hoeveelheid extra steenkool die nodig zal zijn kan afhangen van weersomstandigheden. Hoe harder het waait, hoe meer energie wordt opgewekt door windmolens en bij zonnig weer wordt meer opgewekt door zonne-energie.

Ook zijn er logistieke uitdagingen bij de import van steenkool. Zo kan minder worden vervoerd door de binnenvaart door de lage waterstanden van rivieren en kunnen capaciteitsproblemen in havens een rol spelen. Steenkool is nu goed voor ongeveer een kwart van de stroomproductie in Duitsland.