Naaldbossen en heide staan er erg slecht voor door droogte

Naald- en andere bossen op de hoge zandgronden in Nederland staan er erg slecht voor door de aanhoudende droogte. Ook de heide heeft er ernstig onder te lijden. Een deel van de hei zal afsterven. Terreinbeheerders spreken van historisch lage waterstanden en maken zich grote zorgen, staat in de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag heeft verspreid.

De bossen waren al in een mindere conditie door droogte in voorgaande jaren. Nu valt er steeds geen regen, terwijl de grondwaterstand op de hoge zandgronden - onder meer in Brabant, Twente en de Achterhoek - al onder een kritische grens is gezakt. Bomen kunnen daardoor geen vocht opnemen. Heidevelden verdorren snel. In Zeeland lijkt de tweede leg van de kustbroedvogels te mislukken door de droogte.

Waterbeheerders proberen wel zoveel mogelijk water aan te voeren naar de gebieden waar beken, vennen en poelen al zijn drooggevallen, maar de waterkwaliteit loopt ook in heel Nederland terug. Het water wordt steeds warmer en daardoor komt er steeds meer blauwalg en ook botulisme voor. Water met blauwalg is niet geschikt voor natuurgebieden. Vogels en vissen gaan dood aan een besmetting met botulisme. Bovendien kan kwetsbare flora en fauna niet goed tegen water dat van nature niet in hun leefgebied thuishoort. De LCW denkt dat deze problemen de komende week nog verder toenemen.

Ook de landbouw ziet de omstandigheden verslechteren, aldus de LCW. Door verdamping en hoge temperaturen wordt de bodem steeds droger. Omdat er op veel plekken niet gesproeid mag worden stagneert de groei van gewassen. De opbrengst per hectare zal onvermijdelijk minder zijn dan andere jaren, meldt de sector. De scheepvaart heeft nu op vrijwel alle grote rivieren last van verminderde vaardiepte. Er zijn nog geen problemen met de bereiding van drinkwater, maar de algenbloei neemt wel toe.