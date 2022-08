Explosies op militair vliegveld van de Russen op de Krim

Het militaire vliegveld ligt in Novofedorivka, vlakbij de Zwarte Zee. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om vliegtuigmunitie die afging. Het departement zegt dat er geen aanval is geweest. Ook zou er niemand gewond zijn geraakt en is er geen militair materieel beschadigd geraakt. Oekraïne heeft nog niet gereageerd.

Ooggetuigen vertellen aan persbureau Reuters dat rond 15.30 uur (lokale tijd) minstens twaalf explosies waren te horen. Ongeveer een half uur later was er nog een knal. Die was het luidst en zorgde voor nog twee rookpluimen. In de nabijgelegen stad Saki gingen de sirenes af.

De Russische gouverneur van het Oekraïense schiereiland, dat in 2014 door Rusland is ingelijfd, zei eerder op de dag dat ‘de omstandigheden worden opgehelderd’. Zijn adviseur bevestigde dat er explosies waren geweest, maar weigerde iets over de mogelijke oorzaak te zeggen.