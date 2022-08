In het duingebied bij de Brouwersdam is brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere blusauto’s aanwezig, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brandweer vraagt om hulpdiensten ruimte te geven. De brandweer heeft opgeschaald vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. De rook geeft overlast richting een nabijgelegen camping.