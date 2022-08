Ryanair verwacht geen hinder van stakingen Spaans cabinepersoneel

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht niet dat de stakingen van het in Spanje gevestigde cabinepersoneel tot problemen gaan leiden. Die stakingen zouden in augustus of september plaatsvinden. Volgens Ryanair gaat het echter om stakingen van kleine vakbonden die ‘slechts een handvol werknemers van ons Spaanse cabinepersoneel vertegenwoordigen’.

In juni en juli was er al sprake van stakingen van het cabinepersoneel, maar volgens een woordvoerder van Ryanair hebben die ‘weinig of geen impact gehad op de vluchten van Ryanair van of naar Spanje’. Daarom verwacht Ryanair dat ook de circa 3000 dagelijks geplande vluchten in augustus en september geen hinder zullen ondervinden.

De twee vakbonden die van plan zijn te staken zijn USO en SITCPLA. De overgrote meerderheid van het cabinepersoneel wordt vertegenwoordigd door vakbond CCOO. Daarmee wist Ryanair eerder al cao-afspraken te maken.