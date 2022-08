Vaccinmaker Novavax keldert op afwachtend Wall Street

Novavax zag dinsdag ruim 16 procent van de beurswaarde verdampen op de aandelenmarkten in New York. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar vanwege teleurstellende verkopen van zijn coronavaccin. Novavax heeft een zogenoemd eitwitvaccin ontwikkeld tegen het coronavirus als alternatief voor de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna, Pfizer en BioNTech, die zijn gemaakt met de nieuwste technologieën. De vraag naar het vaccin van Novavax valt echter tegen.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag wordt vrijgegeven. Bij een aanhoudende sterke stijging van de consumentenprijzen in de VS zal de Federal Reserve de rente met stevige stappen blijven verhogen. Vorige week bleek al dat de arbeidsmarkt in de VS nog altijd zeer sterk is. Dit geeft de Amerikaanse centrale bank voldoende ruimte om de rente flink te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 32.780 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 4126 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1 procent tot 12.517 punten.

Nvidia

Micron Technologies zakte 1,5 procent. De chipmaker waarschuwde dat de omzet in het huidige kwartaal mogelijk nog lager zal uitvallen dan gevreesd. Eind juni verlaagde het bedrijf al zijn verwachtingen voor dit kwartaal. Branchegenoot Nvidia, die maandag al met tegenvallende resultaten kwam, verloor 4,6 procent.

Occidental Petroleum steeg 2,3 procent. Berkshire Hathaway (plus 2,4 procent), de investeringsmaatschappij van beursmiljardair Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid tot meer dan 20 procent.

Snapchat

Groupon dikte 0,4 procent aan. De aanbiedingensite zag de omzet in het tweede kwartaal dalen en dook dieper in de rode cijfers. Om kosten te besparen kondigde het bedrijf het vertrek van vijfhonderd medewerkers aan.

Snap verloor 0,2 procent. Volgens techwebsite The Verge is het bedrijf achter de populaire foto- en videoapp Snapchat begonnen met plannen te maken voor een ontslagronde. Ook lanceert het bedrijf een nieuwe tool waarmee ouders beter toezicht kunnen houden op het Snapchat-gedrag van hun tieners.

De euro was 1,0243 dollar waard, tegen 1,0211 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 91,80 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 97,60 dollar per vat.