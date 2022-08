Eerste Deense supermarkten 7-Eleven weer open na hackaanval

De Amerikaanse supermarktketen 7-Eleven zegt dinsdag zijn winkels in Denemarken langzaamaan weer te heropenen. Maandag moest de Deense tak van 7-Eleven alle winkels sluiten nadat een hacker de kassasystemen had aangevallen.

In totaal ging het om 175 winkels, waarvan tot nu toe een paar weer open zijn. Klanten kunnen vooralsnog alleen betalen met contant geld of via een app. Het is nog onbekend wie achter de aanval zat.

Door de hack was het voor personeel onmogelijk om gebruik te maken van de kassa’s. Klanten konden daardoor hun boodschappen niet afrekenen.