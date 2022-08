Dodental loopt op na recordhoeveelheid regen in Zuid-Korea

Onder meer woningen, winkels, metrostations en wegen staan onder water, zoals in het district Gangnam in Seoul. Van de overledenen stierf een aantal door elektrocutie en aardverschuivingen. Zeker negen mensen raakten gewond en er zijn zes vermisten. Honderden Zuid-Koreanen worden opgevangen in scholen en op andere locaties.

President Yoon Suk-yeol bracht een bezoek aan een deels ondergronds appartement in Seoul waar maandag een familie bestaande uit drie personen om het leven kwam nadat hun woning onder water kwam te staan. De risico’s van dit soort woningen, ook wel banjiha genoemd, bij hevige regenval werd onder meer zichtbaar in de met een Oscar bekroonde film Parasite uit 2019.

Klimaatverandering

Maandagavond viel op een gegeven moment meer dan 100 millimeter regen per uur, in het district Dongjak in Seoul was dat zelfs 141,5 millimeter. Yonhap meldt dat het weerstation in Dongjak maandag in totaal 381,5 millimeter neerslag had gemeten. Dat is flink hoger dan het record van 354,7 millimeter uit augustus 1920.

De Zuid-Koreaanse meteorologische dienst verwacht dat de regenbuien nog tot in elk geval woensdag aanhouden. Over de extreme regenval zegt een functionaris van de dienst dat er een verband moet zijn met klimaatverandering.