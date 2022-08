Turkije gaat voor kust weer naar olie en gas boren

Turkije stuurt een nieuw onderzoeksschip bij Antalya de zee op om 55 kilometer voor de kust proefboringen naar olie en gas te doen. President Erdogan stelt dat zijn land voor boringen van niemand toestemming nodig heeft. Volgens algemene internationale regels heeft een land vanaf de kust een eigen kuststrook van maximaal 22,2 kilometer. Dit is de territoriale zone. De zee en de bodem behoren tot de kuststaat.

Maar daarnaast is er een aansluitende zone van 22,2 km met bepaalde rechten voor de kuststaat en een exclusieve economische zone indien er ruimte voor is. Die exclusieve zone kan maximaal 200 zeemijl of 370 kilometer vanaf de kust zijn. Die zone bestaat praktisch gezien uit internationale wateren, maar de kuststaat heeft er exclusieve rechten op de zeebodem.

In de oostelijke Middellandse Zee hebben verscheidene naties wrijvingen met elkaar over de vraag welke rechten voor wie en waar gelden. Turkije krijgt het bij het boren naar bodemschatten vaak aan de stok met Griekenland en Cyprus. Maar de plek die Erdogan dinsdag aangeeft voor nieuwe boringen ligt mogelijk in de exclusieve economische zone van Turkije en bijna 200 kilometer van de Cypriotische kust.