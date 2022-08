Autoverzekeringen goedkoper ondanks hoge inflatie

Autoverzekeringen zijn ondanks de hoge inflatie in de eerste helft van dit jaar goedkoper geworden. Dit constateert de financiële vergelijkingswebsite Geld.nl. Volgens de site komt dit onder meer doordat er vorig jaar minder sprake was van autobranden en andere vormen van voertuigcriminaliteit.

‘Dit effect verwerken verzekeraars in de premies van de eerste maanden van dit jaar’, zegt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl. De gemiddelde premie voor een autoverzekering bedroeg tussen januari en juni 80,74 euro per maand. Vorig jaar ging het nog om 82,27 euro per maand.

De gunstige schadecijfers die verzekeraars in hun premies verrekenen zijn waarschijnlijk voor een deel te danken aan de coronapandemie. Daardoor bleven veel mensen vorig jaar vaker thuis. Bulthuis denkt dat de premies voor autoverzekeringen de komende tijd weer zullen stijgen.

‘Nu mensen weer vaker met de auto op pad of naar het werk gaan, neemt de criminaliteit toe’, legt ze uit. ‘Daarnaast zorgt de hoge inflatie er ook voor dat reparaties aan auto’s steeds duurder worden. Hierdoor zullen autoverzekeraars de premies juist weer moeten verhogen om de toenemende schadelast te kunnen betalen.’