Mark Zuckerberg kondigt nieuwe privacyfuncties aan voor WhatsApp

Zo kun je binnenkort groepchats verlaten zonder dat iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld. Ook kun je straks zelf bepalen wie allemaal kan zien dat je online bent. Op Twitter kondigde WhatsApp daarnaast aan dat gebruikers de mogelijkheid krijgen berichten meer dan twee dagen na het plaatsen nog te verwijderen. Daarmee krijgen ze veel langer de tijd hiervoor dan eerst.

Het garanderen van de privacy is al langer een heikel thema voor socialemediabedrijven. ‘We blijven nieuwe manieren bedenken om uw berichten te beschermen en ze net zo privé en veilig te houden als persoonlijke gesprekken’, zegt Zuckerberg er nu over.

Dat er bij WhatsApp aan veranderingen werd gewerkt kwam eerder al naar buiten door berichtgeving van de site WABetaInfo, waar vaker nieuwtjes over de berichtendienst te vinden zijn. Via officiële kanalen is nog niet bekendgemaakt wanneer de nieuwe veranderingen precies ingaan. WABetaInfo schrijft dat de update vermoedelijk later deze maand wordt doorgevoerd.