Huurprijzen in Qatar schieten omhoog in aanloop naar WK voetbal

De huurprijzen in Qatar schieten omhoog in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal dat vanaf 21 november in het Arabisch emiraat wordt gehouden. Bewoners in populaire buurten zeggen dat ze gedwongen worden in te stemmen met huurverhogingen van 40 procent en contractperiodes van twee jaar. Sommige van hen zijn gedwongen hun huis te verlaten omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.

Ook worden veel hotels gedwongen om langdurig ingezetenen te laten vertrekken en ruimte te maken voor voetbalteams en functionarissen van voetbalbond FIFA. Deze bewoners, die vaak noodgedwongen in hotels wonen, hebben weinig kans op een andere woning in het land waarvan de bevolking voor 88 procent uit expats bestaat en waar het percentage eigenwoningbezit laag is.

Alleen de FIFA heeft duizenden kamers in hotels en aangrenzende woningen gereserveerd voor spelers, stafleden en andere functionarissen. Lokale organisatoren hebben ook deals gesloten met eigenaren van onroerend goed om ongeveer 60.000 appartementen voor fans te reserveren.

Profiteren

Verhuurders willen graag profiteren van het WK. Een zoekopdracht op woningverhuursite Airbnb toont aan dat de meeste appartementen met één slaapkamer in de kunstmatige eilandwijk Pearl, die populair is bij expats, tijdens het toernooi voor meer dan 1000 dollar per nacht worden aangeboden. Volgens gegevens van vastgoedadviseur ValuStrat bedraagt de gemiddelde huurprijs voor een appartement in Pearl momenteel 9500 rial per maand, omgerekend zo’n 2550 euro. In het vierde kwartaal van vorig jaar was dat nog 8000 rial (2150 euro).

Huisvesting leverde ook de op één na grootste bijdrage aan de inflatie in Qatar, die in juni is opgelopen tot 5,4 procent. De kosten van het levensonderhoud in Qatar nemen daarmee sneller toe dan in de andere Arabische Golfstaten. Kenners verwachten dat de huurprijzen en daarmee de inflatie na het WK wel weer zullen afnemen.

De regering verwacht dat het aantal arbeiders met een laag inkomen zal afnemen nadat de grote WK-projecten zijn voltooid, maar het is niet duidelijk hoeveel goedbetaalde expats zullen vertrekken. Het WK in Qatar is omstreden vanwege de slechte arbeidsomstandigheden van de ongeveer 2 miljoen arbeidsmigranten die in het land werken aan de stadions, luchthavens en wegen die nodig zijn voor het toernooi.