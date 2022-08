Nog geen problemen voor levensmiddelenindustrie door droogte

De Nederlandse levensmiddelenindustrie ondervindt nog geen problemen door de droogte. Dat laat een woordvoerder van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) weten. ‘We hebben het op de radar, maar we hebben hier nog geen signalen over ontvangen’, aldus de zegsman.

Vorige week werd door de overheid aangekondigd dat Nederland officieel te maken heeft met een watertekort door de grote droogte. Woensdag treedt het Nationaal Hitteplan weer in werking, wat geldt voor alle provincies. Door de droogte is bijvoorbeeld de binnenvaart ontregeld, wat voor verstoringen in de toelevering van grondstoffen en producten aan bedrijven kan zorgen.

Maar in de levensindustrie is dus nog geen sprake van problemen met productie. Tot de leden van de FNLI behoren onder meer producenten van sauzen, chocolade, frites, zuivel, vleeswaren, bakkerijproducten, koffie, frisdrank, ijs en snoepgoed.

Bierbrouwers

Ook voor bierbouwers zijn er nog geen problemen als gevolg van de droogte, zegt een woordvoerder van belangenvereniging Nederlandse Brouwers. ‘We hebben nog geen alarmerende berichten gekregen.’ Bij het brouwen van bier wordt veel water verbruikt.

De VEMW, belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland, had vorige week gezegd alert te zijn op mogelijke problemen voor de industrie door de droogte en de hitte. Als de droogte veel langer aanhoudt kan de situatie problematisch worden, zei de VEMW.

Later op de dag vindt overleg plaats bij de VEMW over de actuele stand van zaken, aldus de vereniging. Tot de leden van de VEMW behoren onder meer staalbedrijven, chemische bedrijven en papierfabrieken.