Haven Felixstowe biedt werknemers bonus om staking te voorkomen

De grote Britse containerhaven Felixstowe biedt werknemers een bonus van 500 pond, omgerekend ruim 590 euro, om een staking later deze week te voorkomen. Felixstowe is de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk en het personeel wil later deze maand acht dagen het werk neerleggen uit onvrede over het mislukken van loononderhandelingen.

Maandag werd opnieuw onderhandeld tussen de haven en vakbond Unite, maar dat overleg heeft geen doorbraak opgeleverd. Felixstowe had eerder al een loonsverhoging van 7 procent geboden, maar dat werd verworpen. De havenarbeiders willen meer loon om de hoge inflatie te compenseren. Om die eisen kracht bij te zetten willen bijna 2000 werknemers van 21 tot 29 augustus gaan staken.

Felixstowe, ten noordoosten van Londen, is goed voor bijna de helft van de containers die worden afgehandeld in het Verenigd Koninkrijk. Havenbedrijf Hutchison Ports zegt teleurgesteld te zijn dat er nog geen overeenkomst is gesloten om de staking af te wenden.

Unite zei de haven volledig plat te zullen leggen, met ernstige verstoringen van logistiek en vervoer. Dat zal volgens de bond hard te voelen zijn in de toeleveringsketens in het Verenigd Koninkrijk. Felixstowe verwerkt jaarlijks ongeveer 2000 schepen en meer dan 4 miljoen containers.

Mogelijk kan ook gestaakt gaan worden in de haven van Liverpool. Daar gaan havenarbeiders stemmen over een mogelijke staking over loon. Begin volgende week zou in Liverpool dan een besluit moeten vallen.