GGD: begrip voor zorgen van horeca over het vinden van personeel

‘Een functie bij de GGD en in de horeca is niet een-op-een met elkaar te vergelijken’, zegt de woordvoerder. ‘De hoogte van het salaris is belangrijk in de keuze voor een baan, maar niet de enige factor. We zien juist veel mensen die een sterke motivatie hebben om het maatschappelijke probleem van de coronacrisis aan te pakken.’ Volgens hem hebben zeker jongeren deze motivatie.

Daarnaast wijst de woordvoerder erop dat de GGD’en juist werk hebben geboden aan mensen uit de horecasector tijdens eerdere coronalockdowns. ‘We hebben destijds dus ook de horeca geholpen, zodat hun werknemers toch werk hadden.’ Verder noemt de woordvoerder de vaccinatiecampagne die in september begint juist erg belangrijk om meer ziekte op de arbeidsmarkt in de herfst te voorkomen. ‘Uitval van personeel is een groot maatschappelijk probleem, dat geldt ook voor de horeca. Zo is de vaccinatiecampagne voor de hele maatschappij van belang.’

Zorgminister Ernst Kuipers maakte een aantal weken geleden bekend dat vanaf half september 12-plussers een nieuwe coronavaccinatie kunnen halen. In totaal hebben de GGD’en 13.300 mensen nodig voor de prikronde. Het gaat om prikkers, artsen, callcentermedewerkers, administratief medewerkers en beveiligers. Hoeveel mensen er nog geworven moeten worden, houdt de koepelorganisatie niet centraal bij.