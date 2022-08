Taiwan: meer economische sancties door China onwaarschijnlijk

Volgens het hoofd statistiek van het ministerie, Beatrice Tsai, is er vooral in de elektronicasector van China en Taiwan sprake van sterke afhankelijkheid van elkaar. Zo haalt China verschillende noodzakelijke onderdelen uit Taiwan.

De spanningen tussen Beijing en Taiwan, dat door China als afvallige provincie wordt beschouwd, liepen vorige week op nadat China raketten afvuurde boven Taiwan. Ook werden handelsbeperkingen ingesteld op bepaalde landbouwproducten en bouwmaterialen. De acties van China hadden alles te maken met het bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. Dat bezoek wordt door China als een provocatie gezien.

China en Hongkong zijn de grootste afzetmarkten voor Taiwan. Coronamaatregelen zitten de handel met het vasteland nog wel in de weg. In juli nam de Taiwanese export naar China met slechts 3 procent toe. De groei was eerder dit jaar nog dubbelcijferig. De uitvoer naar de Verenigde Staten nam vorige maand met bijna een kwart toe. China en Hongkong waren in juli goed voor 16 miljard dollar aan exportwaarde. Naar de VS werd voor 7 miljard dollar aan goederen verscheept.