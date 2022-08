Onderzoek naar gynaecoloog levert geen ‘nieuwe’ kinderen op

Uit onderzoek naar een oud-gynaecoloog van het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch die zijn eigen sperma bij kunstmatige inseminatie gebruikte zonder de wensouders hierover te informeren, zijn geen andere kinderen van deze arts naar voren gekomen dan het ene dat al bekend was. Dat meldt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), de opvolger van het Carolus. De arts overleed in mei van dit jaar, maar werkte nog wel aan het onderzoek mee.