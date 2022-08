Demonstratie bij homomonument na mishandeling door Uber-chauffeur

Bij het homomonument in Amsterdam wordt woensdag een demonstratie georganiseerd. Aanleiding is de mishandeling van een vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat zij Pride Amsterdam had bezocht. Ze zou samen met een andere vrouw in een taxi van Uber naar huis zijn gereden. Zodra de chauffeur ‘door had dat de twee vrouwen bij elkaar hoorden’, zou de sfeer omgeslagen zijn, aldus een vriend van het slachtoffer. De politie bevestigt dat er een incident is geweest, maar gaat niet in op details.