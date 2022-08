Canoo laat Walmart-busjes door derde partij in elkaar zetten

Walmart maakte onlangs bekend in eerste instantie 4500 voertuigen te hebben besteld bij Canoo, met een optie voor nog eens 10.000 busjes. De eerste voertuigen moeten begin volgend jaar geleverd worden. Wie de wagens gaat assembleren is niet bekendgemaakt.

Voor Canoo hangt er veel af van de deal met Walmart. In een verklaring meldt het bedrijf dat een substantieel deel van de omzet van één klant komt. ‘Als het ons niet lukt deze relatie in stand te houden, of wanneer Walmart minder voertuigen afneemt dan waar we rekening mee houden, kunnen onze activiteiten, vooruitzichten, financiële situatie, bedrijfsresultaten en kasstromen wezenlijk en ongunstig worden beïnvloed’, zo valt te lezen.

Canoo was vorige zomer de eerste nieuwe klant van het Nederlandse VDL Nedcar nadat BMW bekend had gemaakt de productie van BMW- en MINI-modellen op termijn niet meer in Limburg te laten plaatsvinden. Het plan was om zeker tot 2028 een soort elektrische SUV’s te laten maken door de fabriek. Maar door die overeenkomst ging eind vorig jaar een streep.