Chipbedrijven centraal op rustig Damrak na cijfers Nvidia

De situatie rond Taiwan houdt de gemoederen ook bezig. De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan zei tijdens een persconferentie dat China de militaire oefeningen in de Straat van Taiwan gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland. De Chinese oefeningen begonnen donderdag als een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin en ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen na de winstbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio was een negatieve uitschieter en sloot 0,9 procent lager door een fors koersverlies voor SoftBank. De grote Japanse techinvesteerder leed afgelopen kwartaal een recordverlies. De Hang Seng-index in Hongkong klom een fractie.

Postbezorger PostNL zal waarschijnlijk koersdruk ondervinden van een adviesverlaging door Jefferies. Galapagos liet weten dat investeerder FMR zijn belang in de biotechnoloog heeft uitgebreid tot bijna 5,7 procent.

Ook gaat de aandacht uit naar Heineken na een positieve boodschap van concurrent Carlsberg. De Deense bierbrouwer verwacht dit jaar fors meer winst te maken dan waar het eerder op rekende. De verkopen in met name Europa en Azië gaan volgens het concern verrassend goed, nu consumenten ondanks de verhoogde prijzen bier blijven drinken in cafés en restaurants.

In Parijs staat Airbus in de belangstelling. De Europese vliegtuigbouwer heeft in juli minder vliegtuigen afgeleverd dan in juni vanwege productieproblemen door verstoringen in de levering van onderdelen en materialen. Airbus had eind juli al zijn doelstelling voor de leveringen over heel 2022 neerwaarts bijgesteld vanwege de problemen bij de toelevering.

De euro was 1,0198 dollar waard, tegen 1,0211 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 90,87 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 96,72 dollar per vat.