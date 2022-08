Verlies voor luchthavenexploitant Frankfurt ondanks meer drukte

Luchthavenexploitant Fraport heeft de eerste zes maanden van het jaar afgesloten met een miljoenenverlies ondanks een stevige groei van het aantal reizigers. De uitbater van onder meer de grootste luchthaven van Duitsland, die van Frankfurt, moest miljoenen afschrijven op zijn belang in Pulkovo Airport in het Russische Sint-Petersburg, waar Fraport via via een minderheidsbelang in heeft.

Fraport, dat ook verschillende Griekse luchthavens bezit, zette een verlies van 53,1 miljoen euro in de boeken. Dat was fors meer dan 15,4 miljoen euro die het in de eerste zes maanden van 2021 tekortkwam. Het verlies van de onderneming werd vrijwel volledig veroorzaakt door de afschrijving van 163,3 miljoen euro.

Volgens Fraport-topman Stefan Schulte is het verlies genomen ‘met het oog op de verdere ontwikkeling van de sancties in verband met de oorlog van Rusland tegen Oekraïne’, laat hij in een toelichting weten. Volgens Schulte is geen sprake van een verkoop. Contractueel is een verkoop van het belang tot 2025 niet mogelijk.

Omzet

De omzet van de luchthavenuitbater groeide met twee derde tot ruim 1,3 miljard euro. Op sommige Griekse luchthavens zorgt de vakantiedrukte ervoor dat er weer meer reizigers werden verwelkomd dan voor de coronacrisis.

De luchthaven van Frankfurt verwerkte in het eerste halfjaar van 2022 bijna 21 miljoen reizigers. Daarmee lag het aantal passagiers nog altijd ruim een derde onder de piek van recordjaar 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. In juni ging het om bijna 5 miljoen reizigers. Dat aantal werd voor het eerst sinds corona gehaald en komt neer op driekwart van het niveau van het recordjaar.

Uitdagingen

De grote drukte zadelt Fraport wel op met operationele uitdagingen. Zo kampt ook de luchthaven van Frankfurt vanwege personeelskrapte met vertragingen en andere problemen. Schulte benadrukt dat Fraport nog niet de service en kwaliteit aan reizigers kan bieden die het zou willen.

Voor het hele jaar houdt Fraport voor Frankfurt rekening met 45 miljoen tot 50 miljoen reizigers. Dat is meer dan de 39 miljoen tot 46 miljoen reizigers die het eerder voorzag.