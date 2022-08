Taiwan: China gebruikt oefeningen om invasie voor te bereiden

De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan zei dinsdag tijdens een persconferentie dat China de militaire oefeningen in de lucht en op zee van de afgelopen week gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland. ‘China’s daadwerkelijke bedoeling is om de status quo in de Straat van Taiwan en de hele regio te veranderen’, aldus Joseph Wu.