Specsavers boekt recordomzet, maar arbeidsmarkt remt uitbreiding

Opticien- en audicienketen Specsavers heeft het afgelopen jaar in Nederland een recordomzet geboekt. De zaken gaan goed door de groeiende vraag naar brillen, lenzen en hoortoestellen. Desondanks wordt het bedrijf geremd in de uitbreiding van het aantal winkels, omdat Specsavers net als tal van bedrijven in Nederland last heeft van de krappe arbeidsmarkt.

De opbrengsten bedroegen vorig jaar in totaal bijna 176 miljoen euro. Zo steeg de verkoop van brillen met 28 procent in vergelijking met het vorige boekjaar en de verkoop van hoortoestellen met 10 procent. Volgens Specsavers komt de stijging binnen de optiek onder meer doordat mensen die de winkels bezoeken vaker niet alleen komen kijken maar ook echt een aankoop doen. Die trend begon tijdens de coronapandemie en zet nu nog steeds door.

Maar ook Specsavers lijdt onder de krappe arbeidsmarkt. Nu de zaken goed gaan, wil directeur Remko Berkel het liefst uitbreiden. Onlangs opende het bedrijf zijn 143e winkel, in november volgt nummer 144. ‘Maar al onze winkels zijn van franchisenemers. Voor nieuwe vestigingen hebben we dus niet alleen een goede locatie, maar ook goede ondernemers nodig. Dat is wel een bottleneck die verdere groei belemmert.’

Personeel

Voor de nieuwe winkels is het belangrijk om personeel aan te nemen, voor de huidige winkels om personeel te behouden. Daarom heeft Specsavers het salaris per 1 juli verhoogd. Ook keert het bedrijf eenmalig 500 euro uit aan zijn personeel, onder meer om werknemers tegemoet te komen in de hoge kosten voor levensonderhoud.

Alles wordt immers duurder, ook voor de klanten van Specsavers. Berkel maakt zich in het algemeen dan ook zorgen. ‘Vanaf september zullen we daar wel iets van gaan merken. Dan zijn de meeste mensen terug van vakantie, en zullen zij erachter komen dat de vakantie duurder was dan verwacht. In combinatie met de hogere energiekosten zullen mensen dat echt in hun portemonnee gaan voelen.’

Prijzen

Ondanks de hoge inflatie, verhoogt Specsavers de prijzen van zijn producten niet. Berkel: ‘Ook onze kosten stijgen. Standaard huurcontracten zijn bijvoorbeeld gelinkt aan de inflatie, dus dat ga ik binnenkort terugzien. Maar we willen toegankelijk blijven voor onze klanten. Als dat betekent dat we daardoor minder winst voor lief moeten nemen, dan is dat zo.’

Maar Berkel blijft hoe dan ook optimistisch, ondanks de inflatie en personeelstekorten. ‘We kijken continu hoe we verder kunnen groeien. Niet alleen door meer winkels te openen, maar ook door het verbeteren van bestaande winkels.’