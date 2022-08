Stille tocht voor door stalker gedode vrouw in Roermond

In Roermond wordt dinsdagavond een stille tocht gehouden voor de vrouw die afgelopen woensdagavond in haar woning werd doodgeschoten door een man die haar stalkte. De tocht wordt georganiseerd door de familie van de gedode vrouw.

De tocht is bedoeld ‘om ons verdriet met iedereen te delen die daar behoefte aan heeft’, aldus de familie van de vrouw op Facebook. De stoet vertrekt dinsdagavond om 20.30 uur vanaf de parkeerplaats van het ziekenhuis, waar de vrouw werkte, naar haar woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de wijk Donderberg, waar ze werd doodgeschoten. Voor het huis is een stil moment. Dan kan iedereen een bloemetje of kaartje neerleggen.

‘We hebben de uitdrukkelijke wens om deze tocht in het gezelschap van vrienden en bekenden te bewandelen, zonder pers’, aldus de familie. ‘We rekenen op respect voor deze beslissing.’

Meermaals met de dood bedreigd

De politie kreeg vorige week woensdagavond een melding dat iemand in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in Roermond suïcidaal zou zijn. Toen agenten arriveerden, hoorden ze schoten in de woning en riepen versterking op. Eenmaal binnen vonden agenten de twee lichamen, van de bewoonster en van de man. Verder was niemand in de woning aanwezig. Volgens de politie was verder niemand bij het schietincident betrokken.

De man had de vrouw gestalkt, bevestigde de politie. Volgens familie en vrienden al een hele tijd, sinds de vrouw de relatie met de man verbroken had. Daarop zou de man haar meermaals met de dood bedreigd hebben.

De politie heeft het onderzoek naar de schietpartij inmiddels afgesloten, liet een woordvoerster van de politie maandag weten. Over de conclusies daarvan deed zij verder geen mededelingen. Wel volgen er nog gesprekken met de instanties die bij de zaak betrokken waren.