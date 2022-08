Veiligheidsberaad: beslissingen over asielbeleid dringend nodig

De Haagse politiek moet zo snel mogelijk beslissingen nemen over de voortgang van het asielbeleid in Nederland. Het gaat dan onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven en over het versterken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dergelijke besluiten zijn nodig om te voorkomen dat de opvang van vluchtelingen nog verder vastloopt dan nu al het geval is.

Dat hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag laten weten aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). De 25 veiligheidsregio’s stemden eind juni in met het realiseren van extra crisisnoodopvangplaatsen, onder voorwaarde dat het Rijk onder meer met een langetermijnvisie op de asielopvang zou komen. ‘De veiligheidsregio’s hebben nu 5000 van de ruim 5500 extra gevraagde noodopvangplaatsen gerealiseerd. Maar de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds onmenselijk en onwenselijk. En de langetermijnvisie is er nog niet’, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

De burgemeesters zeiden eerder dat ze hooguit tot 1 oktober wilden meewerken aan extra crisisnoodopvang, omdat dat eigenlijk geen taak van gemeenten is. ‘Maar we willen natuurlijk ook geen mensen op straat laten slapen of door het hele land laten ronddwalen’, aldus Bruls. De extra plaatsen zouden dus wellicht iets langer in gebruik kunnen blijven, als het Rijk ondertussen zorgt voor grootschalige opvanglocaties en een alternatief voor Ter Apel.

Bruls: ‘Er moet uitzicht zijn op oplossingen. Er gebeurt nu wel wat, maar echte beslissingen zijn nog niet genomen. Dat kan nu niet meer wachten tot iedereen terug is van reces. Er moet de komende weken hard gewerkt worden. We kunnen de huidige crisisorganisatie niet eindeloos laten voortduren.’