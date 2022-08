Vracht van eerste graanschip uit Oekraïne geweigerd door koper

‘Volgens de informatie die is verstrekt door de verlader van het Oekraïense graan aan boord van de Razoni weigerde de koper in Libanon de lading te accepteren vanwege vertragingen in de levering’, meldt de Oekraïense ambassade in Libanon in een Facebook-bericht. De verlader is nu op zoek naar een andere partij die de lading wil afnemen. Dat kan zijn ‘in Libanon, Tripoli of in een ander land of andere haven’, aldus de ambassade.

Tot nu toe is er sinds het vertrek van de Razoni op 1 augustus ongeveer 243.000 ton graan uit Oekraïne geëxporteerd op zeven schepen. Dat getal baseert persbureau Reuters op gegevens van het Turkse ministerie van Defensie. Het uitvoeren van het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne staat onder toezicht van een viceadmiraal van de Turkse marine en wordt vanuit een coördinatiecentrum in Istanbul geregeld.