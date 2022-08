VS steunen Oekraïense overheidsfinanciën met 4,5 miljard dollar

De financiering, gecoördineerd met het Amerikaanse ministerie van Financiën via de Wereldbank, zal in delen naar de Oekraïense regering gaan, te beginnen met een bedrag van 3 miljard dollar in augustus, aldus USAID. Het geld is bedoeld om de Oekraïense regering te helpen essentiële functies te behouden, waaronder sociale en financiële hulp aan arme mensen, van wie er steeds meer komen, kinderen met een handicap en de miljoenen binnenlandse ontheemden.

USAID zei dat de Amerikaanse begrotingssteun de Oekraïense regering in staat heeft gesteld ziekenhuizen, scholen en andere kritieke infrastructuur van gas en elektriciteit te voorzien en essentiële hulpgoederen aan burgers te leveren. Dankzij de hulp konden ook gezondheidswerkers, leraren en andere ambtenaren worden doorbetaald.

Militaire steun

USAID zei dat er in samenwerking met de Wereldbank ‘robuuste waarborgen’ zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de fondsen terechtkomen waar ze bedoeld zijn. Daar horen onder meer door USAID gefinancierde externe waakhonden bij die zijn ingebed in de Oekraïense regering.

Oekraïense functionarissen schatten dat het land voor een fiscaal tekort staat van 5 miljard dollar per maand, of 2,5 procent van het vooroorlogse bruto binnenlands product. De tekorten zijn het gevolg van de oorlog, die tot onder meer dalende belastinginkomsten leidt. Economen verwachten dat het tekort op jaarbasis groeit tot 25 procent van het bruto nationaal product, vergeleken met 3,5% vóór het conflict.

De VS hebben ook al miljarden dollars aan militaire steun verleend aan Oekraïne. Maandag wordt naar verwachting een nieuw pakket militaire hulp ter waarde van 1 miljard dollar aangekondigd. Het zou de totale militaire hulp van de VS aan Oekraïne op ongeveer 8,8 miljard dollar brengen, gerekend vanaf het begin van de Russische invasie.