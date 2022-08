Carlsberg verwacht fors meer winst door goede bierverkopen

De Deense bierbrouwer Carlsberg gaat de rest van dit jaar fors meer winst maken dan waar het bedrijf eerder op rekende. De verkopen in met name Europa en Azië gaan volgens het concern verrassend goed, nu consumenten ondanks de verhoogde prijzen bier blijven drinken in cafés en restaurants. Concurrent Heineken meldde vorige week al betere resultaten dan vorig jaar, ook door de heropening van de horeca na de coronapandemie.