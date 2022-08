Betalingsverwerker Adyen koploper in hogere AEX, Just Eat omlaag

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten, waarmee wat herstel werd getoond van de koersverliezen op vrijdag. Het sentiment onder beleggers werd geholpen door sterke handelscijfers uit China. Betalingsverwerker Adyen was koploper in de hoofdindex op Beursplein 5. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler na een adviesverlaging door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley.

De AEX sloot 0,7 procent hoger op 727,87 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 965,57 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent.

Adyen ging ruim 4 procent vooruit, gevolgd door speciaalchemieconcern DSM dat 2,1 procent steeg. Just Eat Takeaway daalde 1,7 procent. Analisten van Morgan Stanley zeggen dat er meer uitdagingen zijn rond de groei van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Chiptoeleverancier ASMI eindigde 0,5 procent in de min vanwege tegenvallende omzetcijfers van het Amerikaanse chipconcern Nvidia. ING (min 0,4 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.

PostNL

In de MidKap was PostNL een kleine daler met een min van 0,2 procent. De post- en pakketbezorger zag de omzet en het resultaat afgelopen kwartaal dalen doordat er minder pakketten werden verzonden. Ook kampt het bedrijf met hogere brandstofkosten waardoor het de tarieven voor zijn diensten op het gebied van pakketbezorging moet verhogen. PostNL verlaagde daarbij de verwachting voor dit jaar. Grootste stijger bij de middelgrote fondsen was ABN AMRO met een plus van 1,8 procent. De aanbieder van postkluisjes InPost sloot de rij met een min van 2,5 procent.

Siemens Energy daalde 1 procent in Frankfurt. Het Duitse energiebedrijf leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht door de problemen bij de Spaanse producent van windturbines Siemens Gamesa en het staken van de activiteiten in Rusland. In Kopenhagen werd Carlsberg 1,5 procent hoger gezet. De Deense bierbrouwer verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar, geholpen door sterke verkopen in Europa en Azië. In Amsterdam won branchegenoot Heineken 1,3 procent.

De euro was 1,0211 dollar waard, tegen 1,0164 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent in prijs tot 89,85 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 95,96 dollar per vat.