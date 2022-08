Staghouwer noemt aanhouden vogelgriep zorgelijk

Landbouwminister Henk Staghouwer noemt het ‘zorgelijk’ dat het vogelgriepvirus nog steeds om zich heen grijpt. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘dat de situatie niet verbetert en dat de sterfte bij wilde vogels onverminderd doorgaat’.

Normaal gesproken wordt de vogelgriep in de zomer niet meer aangetroffen, maar ‘na een herfst en winter met uitzonderlijk veel besmettingen’ worden er nog steeds besmettingen gevonden bij zowel wilde vogels als pluimveebedrijven.

Dat de vogelgriep eerder dit jaar ook bij ooievaars in Nederland is aangetroffen is ‘verontrustend’, aldus Staghouwer. ‘Dit betreft opnieuw een nieuwe vogelsoort, die ook in grote delen van Nederland kan voorkomen. Deze ontwikkelingen laten de onvoorspelbaarheid van de verspreiding zien.’

Sinds eind oktober vorig jaar geldt een ophokplicht voor kippenboeren en andere pluimveehouders. Eind juni werd die ingetrokken in een aantal regio’s. De deskundigen die het kabinet adviseren zien geen aanleiding om de regels verder te versoepelen. De gedeeltelijke ophokplicht blijft dus in stand.