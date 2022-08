Rusland wil atoomwaakhond toelaten tot kerncentrale Oekraïne

De IAEA maakt zich grote zorgen. Moskou en de Oekraïense regering in Kiev verwijten elkaar de centrale te beschieten. De waakhond ziet een reëel risico op een nucleaire catastrofe, die meer landen dan alleen Oekraïne zal treffen. Om een enorme kernramp, zoals die in 1986 bij Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne, te voorkomen, roept Kiev op het gebied rond de centrale vrij te maken van soldaten.

De kerncentrale aan de rivier Dnjepr viel aan het begin van de Russische invasie al in handen van de Russen, nadat Oekraïense eenheden zich hadden teruggetrokken. De centrale bleef functioneren met Oekraïens personeel. Oekraïense milities bleven actief in het gebied.

Kiev beschuldigt sindsdien de Russen er regelmatig van de centrale met opzet te bedreigen. Volgens Moskou beschieten Oekraïense milities de centrale om de Russen er de schuld van te kunnen geven.