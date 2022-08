Noorwegen bezig met plan voor beperken stroomexport

Het Noorse ministerie van Energie gaat deze week een plan vormgeven voor het eventueel beperken van de export van stroom, zodat het zo snel mogelijk ingevoerd kan worden. Dat heeft energieminister Terje Aasland gezegd in een brief die naar Noorse partijleiders moet gaan. Als de stroomuitvoer beperkt wordt, kan dat gevolgen hebben voor de aanvoer van stroom naar Nederland, een van de afnemers van stroom uit het Scandinavische land.

Onderdeel van het Noorse plan is reguleren hoeveel energie geëxporteerd kan worden als de waterstanden in de waterreservoirs te laag worden. Noorwegen, een van de grootste stroomexporteurs van Europa, had al eerder aangekondigd te overwegen de export van stroom te beperken. Door minder toevoer van gas uit Rusland is er internationaal veel vraag naar stroom van de Noorse waterkrachtcentrales.

Bijna alle stroom wordt in Noorwegen via waterkracht opgewekt. Normaal gesproken wekken de Noren veel meer stroom op dan ze zelf gebruiken. Maar door de oplopende prijzen en lage waterstanden in de waterreservoirs gaan er al maanden stemmen op om de stroomuitvoer via onderzeese kabels aan banden te leggen. Volgens de Noorse water- en energietoezichthouder NVE is de kans op het moeten rantsoeneren van elektriciteit in de winter laag en zit er momenteel meer water in de reservoirs dan eerder werd voorspeld.

Europese energiemarkt

Ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn afhankelijk van stroom uit Noorwegen. Noorwegen, hoewel geen lid van de Europese Unie, maakt wel deel uit van de Europese energiemarkt. De regels daarvoor bepalen dat landen niet gedurende langere tijd hun energietoevoer aan buurlanden mogen beperken. Dat mag alleen als er een noodsituatie geldt.

Energieminister Aasland en premier Jonas Gahr Store spraken maandag met partijleiders over de situatie op de energiemarkt. Het Noorse kabinet moet mogelijk terugkomen van reces om de situatie te bespreken. Volgens Aasland wordt een steunmaatregel voor consumenten en boeren vanwege de hoge energieprijzen uitgebreid per september.