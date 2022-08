Omzet chipbedrijf Nvidia geraakt door zwakte in gamesindustrie

De Amerikaanse producent van computerchips en grafische kaarten Nvidia heeft in het tweede kwartaal een veel lagere omzet behaald dan het bedrijf zelf had verwacht. Het bedrijf heeft te kampen met een zwakkere vraag vanuit de gamesindustrie naar zijn halfgeleiders en videokaarten. Op de beurs in New York ging het aandeel Nvidia daarop fors onderuit.

Tijdens de coronapandemie werd nog volop tijd besteed aan het spelen van computerspelletjes, maar dat is nu een stuk minder. Ook spelen de verstoringen in toeleveringsketens een rol, want makers van spelcomputers waaronder Nintendo en PlayStation-fabrikant Sony hebben daardoor moeite om de productie op gang te houden. Verder zijn consumenten vanwege de hoge inflatie terughoudender met het kopen van nieuwe spelcomputers.

Nvidia rekent nu op een omzet in het eind juli afgesloten tweede kwartaal van 6,7 miljard dollar. Het bedrijf had in mei een prognose gegeven van circa 8,1 miljard dollar. Volgens het bedrijf ging de omzet bij de gaming-tak op kwartaalbasis met 44 procent omlaag. Nvidia verwacht dat de uitdagende marktomstandigheden voorlopig aanhouden. Op Wall Street zakte de koers van Nvidia meer dan 5 procent.

Marktonderzoeker NPD berekende onlangs dat gamers in de Verenigde Staten de afgelopen maanden 13 procent minder tijd aan hun hobby besteedden dan een jaar eerder.