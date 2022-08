Winkels verkopen meer trackers om verloren koffer op te sporen

Elektronicaketen MediaMarkt, webwinkel Amazon en verkoper van Apple-producten Amac verkochten de afgelopen maanden aanzienlijk meer van deze apparaatjes, die ongeveer zo groot zijn als een sleutelhanger. MediaMarkt verkoopt er ongeveer acht keer meer van dan een jaar geleden, nadat de belangstelling voor trackers begin vorige maand snel toenam.

‘We merken wel dat klanten azen op de trackers om ze mee te nemen op vakantie’, laat Amac weten, dat de Apple-tracker met de naam AirTag verkoopt. ‘Sinds twee maanden worden ze veel meer verkocht dan voorheen.’ De keten wilde, net als Amazon, geen aantallen delen.

Moeilijk verkrijgbaar

De trackers, zoals de AirTag of de SmartTag van Samsung, zenden een signaal uit waarna de locatie ervan wordt weergegeven in een app op de smartphone. Zo kunnen mensen zien waar het apparaatje, en de bijbehorende koffer of tas, zich bevindt.

De snel gestegen populariteit heeft er wel voor gezorgd dat de de apparaatjes soms moeilijk verkrijgbaar zijn. Amac heeft op dit moment bijvoorbeeld even geen voorraad omdat Apple moeite heeft met leveren. ‘Veel klanten nemen nerveus contact op over de voorraad. Dat is erg gestegen. Deze week krijgen we weer veel trackers binnen’, klinkt het.

Ook bij MediaMarkt zijn om dezelfde reden sommige varianten weleens moeilijk verkrijgbaar. ‘Er is een enorme vraag en misschien vinden leveranciers het lastig om die bij te benen’, zegt een woordvoerder.