Aantal coronagevallen naar laagste niveau in twee maanden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 16.005 positieve tests, gemiddeld 2286 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 14 juni, zo’n acht weken geleden. Het gemiddelde daalt nu bijna vier weken op rij.

In werkelijkheid kunnen meer mensen besmet zijn. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van tests die zijn uitgevoerd op de GGD-locaties. Zelftests thuis worden niet meegerekend. Maar ook rioolwatermetingen en andere cijfers wijzen erop dat het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. Het RIVM denkt ook niet dat de daling van het aantal positieve tests toe te schrijven is aan de zomervakantie. Het aantal bevestigde besmettingen onder ouderen in verpleeghuizen daalt namelijk ook snel, en die groep mensen gaat niet of nauwelijks meer op vakantie.

Ziekenhuisopnames

Amsterdam had in de afgelopen dag de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 49 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Nijmegen (42), Rotterdam (41), Den Haag (38) en Tilburg (24). Voor het eerst sinds 26 september vorig jaar hebben alle gemeenten minder dan vijftig positieve tests.

Door de daling van het aantal positieve tests lopen ook de coronavleugels van ziekenhuizen leeg. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen die afdelingen momenteel 823 positief geteste mensen. Dat is het laagste aantal sinds 1 juli. In de afgelopen dag zijn 91 mensen met corona onder de leden opgenomen in ziekenhuizen, het laagste aantal in iets meer dan een maand tijd. Tegelijk kunnen herstelde mensen de ziekenhuizen verlaten, en daardoor zijn in bijna drie weken tijd meer dan 300 bedden vrijgekomen.