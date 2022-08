Tesla stijgt op Wall Street na goedkeuring klimaatplan VS

Tesla behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De maker van elektrische auto’s profiteerde van de goedkeuring van het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden in de Amerikaanse Senaat. In het plan worden honderden miljarden dollars uitgetrokken voor investeringen in het klimaat. De maatregelen zullen een flinke impuls geven aan het gebruik van onder meer zonnepanelen en elektrische auto’s.