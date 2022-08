Duitse oud-kanselier Schröder mag lid blijven van regeringspartij

Schröders banden met Rusland waren al voor de Russische invasie in Oekraïne omstreden, maar vanwege de oorlog is de kritiek flink toegenomen. Bij het partijbureau in Hannover, waar Schröder staat ingeschreven, kwamen zeventien verzoeken binnen van SPD-afdelingen om de oud-kanselier het lidmaatschap te ontnemen.

De arbitragecommissie van de sociaaldemocraten in Hannover boog zich over de kwestie. De 78-jarige Schröder was niet bij de zittingen en had ook geen advocaat gestuurd. Duitse media schreven eerder al dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat de voormalige regeringsleider uit de partij zou worden gezet.

Schröder regeerde van 1998 tot 2005 namens de sociaaldemocraten, samen met de Groenen. Hij besloot in mei, enkele maanden na het begin van de oorlog in Oekraïne, onder druk zijn bestuursfunctie bij het energiebedrijf Rosneft op te geven. Ook zag hij af van een vergelijkbare functie bij Gazprom. Schröder weigerde vorige week nog afstand te nemen van Poetin.