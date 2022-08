Zeer grote kans op officiële hittegolf

Het zit er dik in dat het deze week tot een officiële hittegolf komt in Nederland. Volgens Weeronline is de kans dat er in De Bilt sprake is van een hittegolf op dit moment 80 procent.

Mocht het tot een officiële hittegolf komen, dan is dat voor het eerst in twee jaar. De vorige keer gebeurde dat in augustus 2020. Die hittegolf duurde toen dertien dagen.

Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt minstens vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie met 30 graden of meer. Vanaf woensdag worden waarschijnlijk de eerste temperaturen van boven de 30 graden gehaald en de dagen daarna kan het in steeds meer delen van het land meer dan 30 graden worden. In het weekend worden de hoogste temperaturen bereikt. Mogelijk stijgt het kwik in het zuiden dan naar 35 graden.

Volgens het weerbureau kan het bijna niet missen dat het in het zuiden en zuidoosten van het land tot een regionale hittegolf komt. Daar kan donderdag al sprake van zijn. Zondag werden in het zuidoosten op sommige plaatsen al zomerse waarden van 25 graden gemeten.