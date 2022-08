Krant: energiebedrijven vragen Britten om aanpak vervuild gas

Europese energiebedrijven hebben het Verenigd Koninkrijk gevraagd om met spoed de vervuiling van gas dat het naar het Europese vasteland stuurt aan te pakken, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Er zitten namelijk ‘giftige’ en ‘gevaarlijke’ substanties bij het gas dat door pijpleidingen naar België en Nederland wordt gestuurd en de vervuiling is de afgelopen tijd toegenomen, menen gasleveranciers.

De bedrijven die alarm slaan zijn onder meer het Belgische Fluxys, het Franse Electricité de France en Securing Energy for Europe. Dat laatste bedrijf heette eerder Gazprom Germania en is door Duitsland overgenomen. Zij stellen dat het verwijderen van de vervuiling voor problemen zorgt zoals vertragingen bij het doorleveren van gas in Europa en meer kosten. Dit jaar alleen al moesten de bedrijven omgerekend 320 miljoen euro uitgeven om het gas te reinigen.

Europa krijgt momenteel veel vloeibaar gemaakt aardgas of lng aangeleverd vanuit het Verenigd Koninkrijk. In verschillende Britse havens komt dat gas uit landen als de Verenigde Staten en Qatar binnen en daar wordt het dan weer verwarmd tot het gasvorm heeft. Via het Britse gasleidingennet gaat het dan naar de onderzeese leidingen tussen het Engelse Bacton en Nederland en België. Met dat gas probeert Europa minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

De Britse netbeheerder National Grid wil juist de hoeveelheid gas die naar Europa wordt vervoerd verder opvoeren. Dan kunnen Europese landen hun voorraden aanvullen voor de winter begint en neemt de druk op het Britse gasnet in de winterperiode weer af. Door die extra aanvoer van gas is het niet meer dan logisch dat er meer vervuiling is en ook meer onderhoud nodig is, stelt de beheerder.