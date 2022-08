Oekraïne probeert Russen bij Cherson pas af te snijden

Bij de grote Zuid-Oekraïense stad Cherson, die bezet is door Russische troepen, heeft het Oekraïense leger opnieuw raketaanvallen uitgevoerd. Doelwit was een strategisch belangrijke en eerder beschadigde brug over de rivier Dnjepr. Bovendien werd een weg over een Dnjepr-dam met raketten beschoten. Sinds de Oekraïense aanvallen eind juli op de verbindingen over de Dnjepr daar, is de bevoorrading van de Russische troepen op de rechteroever aanzienlijk verstoord.